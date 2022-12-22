صفقة بين «أسياد» العمانية و«كوريا» لبناء السفن لتصنيع ناقلتي غاز طبيعي

أعلنت شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية (KSOE) اليوم الخميس أنها وقعت مع مجموعة أسياد (ASYAD) وهي المزود العالمي للخدمات اللوجستية في سلطنة عمان، على صفقة لبناء ناقلتي غاز طبيعي مسال، بحسب وكالة يونهاب.

ومن المقرر أن يتم بناء الناقلتين في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة في إقليم جولا الجنوبي وتسليمهما إلى المجموعة العمانية بحلول النصف الأول من عام 2026.

وبهذا، فازت الشركة بإجمالى 197 سفينة بقيمة 23.9 مليار دولار، محققة 137.3% من الطلبات السنوية المستهدفة البالغة 17.4 مليار دولار.

يذكر أنه فى مطلع الشهر الجارى، أظهرت بيانات صناعية أن كوريا الجنوبية جاءت في المركز الثاني عالميا بعد الصين من حيث الطلبات الجديدة لبناء السفن في نوفمبر.

وسجلت أحواض بناء السفن المحلية 1.08 مليون طن إجمالي تعويضي (CGTs) كطلبات جديدة الشهر الماضي، وهو ما يمثل 38% من الإجمالي العاملي البالغ 2.86 مليون CGT، وفقا للبيانات الصادرة عن خدمة كلاركسون للأبحاث. وارتفعت طلبات بناء السفن العالمية بنسبة 9% عن العام السابق.

وتفوقت شركات بناء السفن الصينية على الشركات الكورية الجنوبية، حيث حصلت الشركات الصينية على 1.56 مليون CGT، وهو ما يمثل 55% من الإجمالي.

وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، انخفضت طلبات بناء السفن الجديدة في جميع أنحاء العالم بنسبة 23% على أساس سنوي إلى 39.11 مليون CGT.

وجاءت الصين في المركز الأول بـ18.48 مليون CGT أو 47% من الإجمالي العالمي، تليها كوريا الجنوبية بـ15.75 مليون CGT أو 42%.

وسجلت الطلبات المتراكمة العالمية 107.19 ملايين CGT في نهاية نوفمبر بزيادة 880 ألف CGT عن الشهر السابق.

وبلغت الطلبات المتراكمة لكوريا الجنوبية 37.42 مليون CGT أو 35% من الإجمالي، بينما وصلت الطلبات المتراكمة للصين إلى 46.99 مليون CGT أو 44%.