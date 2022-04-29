صفقة بنك القاهرة تضع «التجاري الدولي» على  قمة السمسرة خلال أسبوع

تصدرت شركة التجاري الدولي شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بحصة سوقية بلغت 75.4%.

واستفادت شركة التجاري الدولي من تنفيذ صفقة نقل ملكية ضخمة على أسهم بنك القاهرة لصالح بنك مصر، تخص شركة مصر كابيتال بقيمة 7 مليارات جنيه تقريبًا.

واشترى بنك مصر 1.12 مليار سهم من أسهم بنك القاهرة بقيمة إجمالية 6.97 مليار جنيه عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING).

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 6.2 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة في الأوراق المالية، وارتفعت حصة بنك مصر بعد تلك الصفقة من 57.1% إلى 99.9%.

وبالعودة إلى ترتيب شركات السمسرة الأسبوع الماضي، جاءت شركة ارقام لتداول الاوراق المالية في المرتبة الثانية في الترتيب بنسبة 5.2%.

واحتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 4%، ثم هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 3.2%، تلتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة 1.9%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “مباشر والاهلي فاروس وبرايم ونعيم وبايونيرز”، بحصص بين 0.8 و1.4%”.

وشهدت مؤشرات البورصة حالة تباين في الأداء خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.74% ليصل إلى 11047 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.33% إلى 1873 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.01% إلى 2851 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.81%، ما يعادل 26 مليون جنيه، ليغلق عند 715.1 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة، خلال تعاملات الأسبوع، بقيمة 203.4 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 24.7% من التداولات.

وفضّل العرب الشراء بقيمة 175.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 448.8 مليون جنيه.

وتزيل القائمة قطاع المرافق بتداولات هزيلة بلغت 1.39 مليون جنيه فقط.

واختتمت البورصة تعاملات، امس الخميس، اخر جلسات الاسبوع، على صعود جماعى لمؤشراتها؛ بدفع مشتريات عربية ومصرية وحجم تداولات 8.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 3.07% عند 11047 نقطة، بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.74%، ليسجل 1873 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.87% إلى 2851 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 8.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 112 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 14، وبقي 61 دون تغيير.