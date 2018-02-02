صفقة بـ 50 مليون إسترليني تعيد سبايس جيرلز للحياة بعد 18 عامًا

وكالات:يعود فريق «سبايس جيرلز» البريطاني للعمل مرة أخرى بعد 18 عاما من التوقف من خلال صفقة تقدر قيمتها بـ 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد موافقة فيكتوريا بيكهام إحدى عضوات الفريق.وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية على موقعها الإلكتروني أن عضوات الفريق الخمس ستحصل كل واحدة منهن على 10

وكالات:

يعود فريق «سبايس جيرلز» البريطاني للعمل مرة أخرى بعد 18 عاما من التوقف من خلال صفقة تقدر قيمتها بـ 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد موافقة فيكتوريا بيكهام إحدى عضوات الفريق.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية على موقعها الإلكتروني أن عضوات الفريق الخمس ستحصل كل واحدة منهن على 10 ملايين جنيه إسترليني بموجب الاتفاق بعد موافقة فيكتوريا بيكهام على العودة بشرط عدم الغناء.

ويجتمع خماسي الفريق فيكتوريا بيكهام (43 عامًا)، وميلاني براون (42 عامًا)، وإيما بونتون (42 عاما)، ميلاني شيزولم (44 عامًا)، جيري هالويل (45 عامًا) الجمعة لبحث تفاصيل إعادة التجمع.

وأشارت ذا صن إلى أن رمز موسيقى البوب سيمون فولر، 57 عاما هو العقل المدبر وراء المشروع ويعتقد أنه وعد فيكتوريا المترددة بأنه لن يكون هناك حاجة لغنائها.

وقال مصدر قريب من الفرقة الليلة الماضية: «هذا هو لمّ شمل البوب.. لا أحد كان يعتقد أن يحدث مرة أخرى من أي وقت مضى.. وأنه بعد فترة طويلة من المفاوضات وافقت فيكتوريا في الوقت المناسب للعمل على مشاريع جديدة هذا العام.. إنها متحمسة جدًّا بعد أن كانت مصرة على عدم العودة.. فالفريق يفكر في مشاريع تليفزيونية في الصين، وعرض مواهب جديد، وألبوم تجميع باحتفال كبير».