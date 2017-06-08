صفقة بـ 10 ملايين جنيه على أسهم المستقبل للإعلام

شريف عمر :أعلنت البورصة المصرية عند تنفيذ صفقة بقيمة 10 ملايين جنيه على أسهم مجموعة المستقبل القباضة للاعلام والاتصالات خلال جلسة اليوم الخميس بسوق الصفقات.وأوضح التقرير اليومى الذى تصدره ادارة البورصة انه تم تنفيذ صفقتين على المستقبل القابضة بقيمة 5 مليون جنيه على التوالى، الاولى تم تنفيذها على

شريف عمر :

أعلنت البورصة المصرية عند تنفيذ صفقة بقيمة 10 ملايين جنيه على أسهم مجموعة المستقبل القباضة للاعلام والاتصالات خلال جلسة اليوم الخميس بسوق الصفقات.

وأوضح التقرير اليومى الذى تصدره ادارة البورصة انه تم تنفيذ صفقتين على المستقبل القابضة بقيمة 5 مليون جنيه على التوالى، الاولى تم تنفيذها على 5 مليون سهم، وهو ما يعنى تقييم السهم بجنيه واحد، فى حين تم تنفيذ صفقة خرى على 20 مليون سهم بما يعنى تقييم السهم بـ 40 قرش.

وتعتبر المستقبل للاعلام والاتصالات إحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال الاعلام وتملك العديد من وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة، ومنها جريدة الوطن، وقناة سى بى سى، والمستقبل للوسائل الإعلانية “فيوتشر ميديا”، وشبكة قنوات النهار، وشركة ميديا لاين، وشركة آكت ميديا، وشركة ريزلتس ميديا ويتولى المهندس محمد الأمين رئاسة مجلس الادارة.

ونشرت المال مؤخراً اعلان شركة فيوتشر ميديا” المالكة لشبكة تليفزيون “CBC” انفصالها نهائيا عن شبكة تليفزيون النهار، بعدما تم الإعلان عن الاندماج فى 24 مايو من العام الماضى، وكان الاندماج قد جاء تحت مظلة شركة قابضة تضم 6 شركات هى: شركة ترنتا المالكة لشبكة تليفزيون النهار، ووكالة ميديا لاين الوكيل الإعلانى لها، وشبكة تليفزيون المستقبل «CBC» ، وشركة «فيوتشر ميديا» الوكيل الإعلانى لها، وشركتى «أكت وResults».