صفقة اﻹسماعيلي الجديدة تصل القاهرة

علي المصريوصل، منذ قليل، صانع ألعاب الإسماعيلى الجديد الغانى توماس آبى إلى مطار القاهرة قادما من بلاده للانضمام رسميا لصفوف الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.كان الإسماعيلى أعلن تعاقده مع لاعب هآرتس أوف أوك الغانى، مساء اليوم، فى صفقة انتقال حر لينضم اللاعب لتدريبات الفريق ابتداء من غد ا

علي المصري

وصل، منذ قليل، صانع ألعاب الإسماعيلى الجديد الغانى توماس آبى إلى مطار القاهرة قادما من بلاده للانضمام رسميا لصفوف الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كان الإسماعيلى أعلن تعاقده مع لاعب هآرتس أوف أوك الغانى، مساء اليوم، فى صفقة انتقال حر لينضم اللاعب لتدريبات الفريق ابتداء من غد الخميس.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قد كثف مفاوضاته مع اللاعب صاحب الـ٢٤ عاما، فى الأيام القليلة الماضية من أجل تدعيم صفوف الفريق فى الانتقالات الشتوية الحالية.

يذكر أن اللاعب هو ثالث هدافى الدورى الغانى فى الموسم الماضى برصيد ١٣ هدف ، لعب ” توماس ” لنادى هارتس أوف أوك الموسم الماضى وشارك مع منتخب غانا للمحليين فى بطولة غرب أفريقيا التى أقيمت سبتمبر الماضى .

وطمأن المهندس ابراهيم عثمان جماهير النادى بأن مجلس الإدارة لن يبخل أى جهد أو أموال من أجل تدعيم الفريق للإستمرار فى المنافسة وبقوة على بطولة الدورى العام و أضاف بأنه سيتم الكشف عن هوية المدير الفنى الجديد خلال ال٢٤ ساعة القادمة والذى سيكون على قدر طموحات الجماهير الوفية.