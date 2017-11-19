صفقة الوطنية للذرة تقترب من محطة النهاية بخروج ADM من المنافسة

توفيق: بحث مستقبل خطتنا لاستثمار 300 مليون دولار فى مصر إيمان القاضى وشريف عمر اقترب الصراع المحتدم على صفقة شراء شركة «الوطنية للذرة» من نهايته، مع تأكيد «ADM» إنترناشيونال أنها لم تعد مهتمة بالاستحواذ، فى الوقت الذى تنتهى فيه فترة سريان عرض الشراء المقدم من «ك

توفيق: بحث مستقبل خطتنا لاستثمار 300 مليون دولار فى مصر

إيمان القاضى وشريف عمر

اقترب الصراع المحتدم على صفقة شراء شركة «الوطنية للذرة» من نهايته، مع تأكيد «ADM» إنترناشيونال أنها لم تعد مهتمة بالاستحواذ، فى الوقت الذى تنتهى فيه فترة سريان عرض الشراء المقدم من «كايرو ثرى إيه» الثلاثاء المقبل، مع تأكيد الهيئة العامة للرقابة المالية عدم إمكانية مد فترة سريانه لعدم وجود أسباب تستدعى ذلك.

ويعود أصل الأزمة إلى تقدم كل من شركتى «كايرو ثرى إيه» و«ADM» بعرضى شراء لـ»الوطنية للذرة» بسعرى 45 و35.5 للسهم على التوالى، لتقبل الهيئة الأول وترفض الثانى، رغم رفع ADM، التى تعمل فى مجال إنتاج البذور، السعر ليصل إلى 50 جنيها، وذلك قبل أن تعلن «كايرو ثرى إيه» بنهاية الأسبوع الماضى عن تعديل سعر عرض الشراء ليبلغ 51 جنيها بدلاً من 45.

وقال صلاح توفيق، الرئيس التنفيذى لشركة ADM إنترناشيونال مصر، إن الأخيرة لم تعد مهتمة بالاستمرار فى صفقة «الوطنية للذرة»، فى ظل انتهاء المهلة القانونية المقررة لتقديم عرض شراء منافس، بجانب عدم موافقة الرقابة المالية على مد فترة تنفيذ عرض «كايرو ثرى إيه» رغم تعديلها لسعر الشراء.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المال»: الفريق الفنى والقانونى بالشركة طلب عقد اجتماعات اليوم مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، بالإضافة إلى قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، للتعرف على الأسباب الحقيقية لرفض عرضهم للاستحواذ على الوطنية للذرة، نظراً لأهميتها فى رسم مستقبل استثمارات ADM فى السوق المصرية.

وتابع: ADM وضعت فى السابق خطة لاستثمار 300 مليون دولار فى مصر، تتضمن 100 مليون للاستحواذ على «الوطنية للذرة» وتطوير المصنع، بجانب 100 مليون أخرى للاستحواذ على أحد المصانع الغذائية بمنطقة الشروق، بالإضافة إلى 50 مليونًا لمضاعفة عدد صوامع التخزين المملوكة للشركة بالإسكندرية إلى 44 صومعة بهدف زيادة الطاقة التخزينية، واستثمار 15 مليون دولار لإنشاء مخازن بميناء دمياط.

وأبدى تعجبه من إصرار الجهات الرقابية على رفض عرضهم للاستحواذ على «الوطنية للذرة» دون إبداء أسباب، بشكل يزيد تخوفات الشركة الأم حول مستقبل استثماراتهم بالسوق المصرية، ويدفعهم لبحث الأسباب مع الجهات الحكومية المسؤولة.

وكان توفيق قد صرح فى السابق لـ«المال»، بأن ADM العالمية ستخاطب السفارة الأمريكية والكونجرس لشرح الموقف الذى واجهته فى صفقة «الوطنية للذرة».

وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة رفضت عرض ADM لأسباب منطقية، والقانون يمنحها أحقية رفض أى عرض شراء فى حال رؤيتها عدم توافقه مع مصلحة الشركة أو السوق أو تعارضه مع القوانين واللوائح.

وتابع إن شركة ADM لديها حق التقدم بتظلم على قرارات الهيئة، والذى ستتم دراسته من جانب لجنة مستقلة منتدبة من مجلس الدولة.

وأضاف أنه حتى إذا تم التقدم بتظلم خلال مدة سريان عرض الشراء الذى قدمته شركة «كايرو ثرى إيه»، فلن يتم مد مهلة سريان عرض الشراء بناء على ذلك.

وقالت مصادر لـ«المال» إن «كايرو ثرى إيه» رفعت سعر عرض شرائها للوطنية للذرة إلى 51 جنيها بناء على طلب بنك مصر، المساهم الرئيسى بشركة الوطنية للذرة.

ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة بنوك وشركات استثمار عقارى.