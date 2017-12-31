صفقة المستقبل تقود الرواد لصدارة سوق خارج المقصورة

مصطفى طلعت:اقتنصت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية صدارة قائمة شركات السمسرة، من حيث قيمة التداول بسوق خارج المقصورة، خلال تعاملات العام المنقضي 2017، وذلك مقارنة بالمركز 22 في 2016.وذكر تقرير صادر عن البورصة، أن شركة الرواد نفذت إجمالي تعاملات بقيمة 23.7 مليار جنيه، على 65.8 مليون ورقة م

مصطفى طلعت:

اقتنصت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية صدارة قائمة شركات السمسرة، من حيث قيمة التداول بسوق خارج المقصورة، خلال تعاملات العام المنقضي 2017، وذلك مقارنة بالمركز 22 في 2016.

وذكر تقرير صادر عن البورصة، أن شركة الرواد نفذت إجمالي تعاملات بقيمة 23.7 مليار جنيه، على 65.8 مليون ورقة مالية، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 33%، منفذة من خلال 784 عملية.

يشار إلى أن الرواد تمكنت من إدارة عملية نقل ملكية على أسهم شركة المستقبل للتنمية العمرانية مطلع 2017 لعدد 9 ملايين سهم بقيمة 11.4 مليار جنيه، ما دفعها إلى صدارة الترتيب في سوق الخارج.

وعلى الصعيد ذاته، إحتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، المرتبة الثانية، مقابل المركز الاول في 2016، بينما حافظت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية على التصنيف الثالث.

وقفزت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 64 مركز دفعة واحدة لتستقر في المركز الرابع مقارن بالمركز الـ 68 في العام السابق، في حين تراجع فاروس لتداول الأوراق المالية 3 مراكز لتأتي في المرتبة الخامسة.

واحتلت المراكز من السادس إلى العاشر كل من اتش سي لتداول الاوراق المالية، والبحر المتوسط لتداول الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية، ومترو لإدارة الأوراق المالية، والأهرام للسمسرة في الأوراق المالية.