صفقة القرن بين الابتزاز أو الحرب

رغم المعارضات العربية المتفاوتة على القرار الأميركى ديسمبر الماضى.. بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث لم تتجاوز فى مجملها مجرد الشجب اللفظى.. دون تطابق الظاهرة الصوتية لفعالية قوة التنفيذ، ربما باستثناء الرفض الفلسطينى للمتغير الأميركى من ملف القدس، باعتباره مؤشراً لا يخطئه التبصر عما سوف تتضمنه مبادرة السلام المعروفة بـ«صفقة القرن» من انحياز مطلق لإسرائيل، استبقها الرئيس الفلسطينى بالإعلان عن أن «لا أحد يمكنه التوقيع نيابة عنا»، ذلك فى ممانعة صارمة وضعت واشنطن أمام شريك واحد، هو إسرائيل، وبلا أى شريك فلسطينى أو عربى لا يمكنه المشاركة فى خطة أميركية، جوهرها حل القضية الفلسطينية فى غياب سلطتها الشرعية، الأمر الذى أثار توتر واشنطن التى هددت بمنع المعونة المالية عن الفلسطينيين، ما دفع وزير الخارجية الروسى «لافروف» إلى اتهامها بـ«ابتزاز» الفلسطينيين للقبول، بمضمون مبادرة سياسية لم تطرح بنودها بعد، وفى هذا السياق السالف قد لا تجد واشنطن أمامها من مفر سوى تأجيل طرح خطتها أو اللجوء إلى طلب تدخل دول أوروبية لإقناع الفلسطينيين باستئناف المفاوضات.. إلا أن الطرف الأوروبى يشترط أن تقدم واشنطن على تعديل خطتها كى تكون مقبولة من الطرفين، أشبه بمطالبة الوسيط المنحاز (شابلوك) التخلى عن دوره التاريخى إلى جانب إسرائيل.

إلى ذلك، يصبح الموقف الفلسطينى – رغم محدوديته- بمثابة الرقم الصعب فى المعادلة.. لتمرير «صفقة القرن» أو تعطيلها، ما قد يؤدى إلى تفعيلها أو سحبها من التداول نهائياً، وفى الحالة الأخيرة قد تدعم واشنطن محاولات إسرائيلية لتطبيق جوهر الخطة على الأرض (…) من دون الإعلان عن هدفها البعيد الذى يتوازى مع إقامة جسر بين الدول العربية وإسرائيل، وتحت غطاء مواجهة الخطر الإيرانى، ما قد يمثل إجراءات غير شرعية تفتقد حضور الطرف الفلسطينى، لذا فمن المشكوك فيه أن تلتزم بها إسرائيل إلا حال الحصول على ضمانات أميركية وعربية مبالغ فيها- تحصل عليها الدولة العبرية مجاناً- ووفقاً لأدبيات المشروع الصهيونى فى الوصول إلى أهدافها دون مقابل، سواء بالرهان تباعاً على القوة الأكثر انكشارية فى العالم، أو من خلال السعى لإشعال فتائل الانقسامات العربية، أو بالابتزاز الدبلوماسى أو عن طريق التلويح بالحرب المسلحة لو عزت وسيلة غيرها للوصول إلى أهدافها «اللا واقعية».