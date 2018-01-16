صفقة الزمالك والمقاصة التبادلية مهددة بالفشل لهذا السبب

علي المصريينتظر أن يعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع محمد رمضان، صانع ألعاب الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة المقبلة؛ ﻹقناعه بالتوقيع على الاستغناء والموجهة لصالح نادي مصر المقاصة، ضمن الصفقة التبادلية بين الناديين، والتي تقضي بضم أبنا

علي المصري





ينتظر أن يعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع محمد رمضان، صانع ألعاب الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة المقبلة؛ ﻹقناعه بالتوقيع على الاستغناء والموجهة لصالح نادي مصر المقاصة، ضمن الصفقة التبادلية بين الناديين، والتي تقضي بضم أبناء ميت عقبة لنانا بوكو وعماد فتحي، مقابل ضم الفريق الفيومي للثلاثي صلاح عاشور وأحمد مجدي ومحمد رمضان.

ووضع رمضان مسئولي الزمالك في موقف حرِج، بعد رفضه التوقيع على الاستغناء الموجَّه للنادي الفيومي خلال الفترة الحالية، وباءت كل محاولات إسماعيل يوسف عضو مجلس اﻹدارة والمشرف على الكرة، وأيمن حافظ مدير الكرة، بالفشل في إقناعه بالموافقة على رحيله للمقاصة.

وتواجد اللاعب في تدريبات الفريق، اليوم، لكنه رفض التوقيع على الاستغناء، وطلب مسئولو المقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، من إدارة الزمالك إقناع لاعب بتروجيت الأسبق بإتمام الصفقة المتفَق عليها.

وظهر نانا بوكو وعماد فتحي المنضمّان مؤخرًا من نادي مصر المقاصة، في مران الفريق، اليوم، واستقبلهم إيهاب جلال، المدير الفني، ولاعبو الفريق، بترحاب شديد، وخاضا مرانهما الأول في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لملاقاة الداخلية في الجولة التاسعة عشرة من عُمر الدوري العام؛ أملًا في الخروج من النفق المظلم، والعودة للانتصارات بعد ثلاثة تعثرات أمام طلائع الجيش والأهلي ثم الإنتاج الحربي.