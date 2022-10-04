صفقة الاندماج بين «المصريين للإسكان والتعمير» و5 شركات عقارية تحظى بموافقة المساهمين

حصلت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير و5 شركات عقارية شقيقة على موافقة المساهمين بالجمعيات العمومية لكل شركة؛ للمضي قدمًا في إجراءات صفقة الاندماج الكبرى بينهم.

وشرعت المصريين للإسكان والتعمير، منذ 6 سبتمبر الماضى، فى إجراءات صفقة اندماج كبرى مع خمس شركات شقيقة؛ أبرزها أودن للاستثمار والتنمية.

وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية (8 سبتمبر الماضى)، موافقتها على الشروع فى إجراءات صفقة الاندماج بين الشركات الست، على أن يُعرَض الأمر على الجمعيات العمومية للشركات لإقراره.

ودعت الشركات الست لانعقاد عمومياتها فى أيام مختلفة (2- 3- 4) أكتوبر الحالي؛ لإقرار الصفقة والمضي قدمًا فى إجراءات تنفيذها، وأرسلت الشركات الست إفصاحات منفصلة للبورصة المصرية، الثلاثاء، تفيد بالموافقة الإجماعية من المساهمين.

المصريين للإسكان والتعمير شرعت فى إجراءات الاندماج منذ 6 سبتمبر الماضى

وتضم عملية الاندماج أربع شركات أخرى هي: “أودن للاستثمار والتسويق العقارى، وإميرالد للاستثمار العقاري، وإميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، وإيدج للتطوير وإدارة المشروعات”.

ومن المقرر أن تجرى عملية الاندماج بين المصريين للإسكان (الشركة الدامجة)، والشركات الخمس الأخرى (المدمجة)، على أساس القيمة الدفترية للأسهم، وفقًا للقوائم المالية للشركات خلال العام الماضي 2021.

واعتمد مجلس إدارة الشركة تقريرًا صادرًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مطلع سبتمبر الماضى) بشأن تحديد صافى حقوق الملكية لكل شركة منخرطة فى عملية الاندماج المشار إليه،

ومن المقرر عرض الموضوع برُمته على الجمعية العامة للمساهمين فى الشركات الست، فى أقرب انعقاد مقبل.

وقالت المصريين للإسكان، فى إفصاح مرتبط بتاريخ (7 سبتمبر الماضى)، إن عملية الاندماج تهدف إلى خلق كيان اقتصادي قوي قادر على المنافسة فى السوق خلال الفترة المقبلة.

كما تهدف الصفقة إلى الاستغلال الأمثل للأموال والفوائض النقدية بالشركات المنخرطة في عملية الاندماج، بما يؤدى إلى انخفاض تكاليف التمويل وتحقيق أداء تشغيلي أفضل.

وقالت الشركة إن عملية الاندماج ستساهم أيضًا في سهولة القرارات الاستثمارية والإدارية والاستفادة من الإيرادات الناتجة من الإيجارات، وفقًا لما يظهر في المركز المالي لها.

وتضم عملية الاندماج المُشار إليه أربع شركات مدرجة فى البورصة المصرية هي: المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وإميرالد للاستثمار العقارى، وإميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، وأودن للاستثمار والتنمية.

تفاصيل الشركات المندمجة : 4 مدرجة بالبورصة و2 من خارجها

كما تضم العملية شركتين غير مدرجتين بالبورصة هما: أودن للاستثمار والتسويق العقاري، وإيدج للتطوير وإدارة المشروعات، وأودن للاستثمار والتسويق العقاري.

وأقرّت أودن للاستثمارات المالية، فى نوفمبر 2021، عملية انقسام نتج عنها شركة (أودن للاستثمار والتنمية)، كشركة متخصصة فى مجال العقارات، بينما اكتفت الشركة القاسمة بالعمل فى مجال الخدمات المالية.

وتمتلك أودن للاستثمارات المالية رخصًا لمزاولة أنشطة الاستثمار المباشر والاستشارات المالية والترويج وتغطية الاكتتابات ورعاية الشركات فى بورصة النيل،

كما تمتلك صناديق استثمارية مثل: «المصريين العقارى»، «كسب للأسهم»، «الخدمات المالية غير المصرفية»، «الاستثمار النقدى».

وكان من المخطط، وفق هذا التقسيم، أن تكون «أودن للاستثمار والتنمية» بمثابة الشركة القابضة للأصول العقارية، فى شركات «المصريين للإسكان» و«أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات» و«أميرالد للاستثمار العقارى»، و«إيدج للتطوير وإدارة المشروعات».