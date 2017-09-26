صفقة إسرائيلية مع أفريقيا بمجال الإلكترونيات بـ 240 مليون دولار

أعلنت شركة “البيت” الإسرائيلية للأنظمة، عن إبرام صفقة جديدة لتوريد نظم الأمن الإلكترونية إلى بلد أفريقية -لم تذكر اسمها- بعد تبلغ قيمة الصفقة 240 مليون دولار، على أن تكون مدة العقد سنتين.

وكجزء من الصفقة أفاد موقع “كالكاليست” الإسرائيلي، أن الشركة ستزود المشتري بنظام الأشعة تحت الحمراء لحماية الطائرات من الصواريخ المضادة، والأنظمة اللاسلكية والاتصالات، والأنظمة الأرضية، والطائرات بدون طيار، والطائرات الهليكوبتر.

وقال بيتزال سيستمز، الرئيس التنفيذي لشركة “البيت” للأنظمة الإسرائيلية، إن هذا العقد يتيح تزويد العملاء بمجموعة متنوعة من الأنظمة والقدرات من مختلف المجالات، خاصة مع التقدم المتنامي الذي شهدناه مؤخرًا في العديد من بلدان العالم، مضيفًا: “إن التقنيات المبتكرة والعملية تمكننا من إيجاد حلول لاحتياجات العملاء والتكيف معها”.

كانت شركة “البيت” قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن صفقة آخري بقيمة 390 مليون دولار، لتوفير نظام استخبارات إلكتروني أرضي إلى بلد أوروبي.