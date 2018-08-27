صفقة إسرائيلية بنصف مليار دولار لإنشاء نظام صواريخ

عادل عبد الجوادوافق وزير الدفاع الإسرائيلي "أفيجدور ليبرمان" على تخصيص مبدئي قدره نصف مليار دولار من ميزانية الدفاع الإسرئيلية، لتمويل بناء نظام صاروخ أرض أرض دقيق يصل إلى 300 كيلومتر.وذكرت "ذا ماركر" الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هذه هي الصفقة الأولى التي يتم إطلاقها، بعد أن

عادل عبد الجواد

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي “أفيجدور ليبرمان” على تخصيص مبدئي قدره نصف مليار دولار من ميزانية الدفاع الإسرئيلية، لتمويل بناء نظام صاروخ أرض أرض دقيق يصل إلى 300 كيلومتر.

وذكرت “ذا ماركر” الملحق الاقتصادي لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن هذه هي الصفقة الأولى التي يتم إطلاقها، بعد أن وافق ليبرمان في يناير على تخصيص نصف مليار دولار من ميزانية الدفاع لتمويل إنشاء نظام صواريخ أرض-أرض دقيق، وتنضم الصفقة الحالية إلى اتفاق تم بالفعل من أجل شراء صواريخ “رمح” لسلاح المدفعية الإسرائيلي، والتي سبق استخدامها لأغراض العمليات.

وقال ليبرمان عن الصفقة: “هذه صفقة شراء أولى لمجموعة الصواريخ، والتي ستسمح لنا بتغطية كل نقطة في المدى القصير والطويل خلال بضع سنوات”.

وقال رئيس شركة “آي إم آي” الإسرئيلية “إسحاق أهارونوفيتش”: إن أنظمة الصواريخ المبتكرة التي سيوفرها جيش الدفاع الإسرائيلي في هذه الصفقة تعكس قدرات الشركة التكنولوجية، التي تتخصص في القدرة على إطلاق النار بدقة على أهداف محددة في مجموعة متنوعة من الأهداف الأرضية”.