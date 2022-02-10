صفقة «أبو ظبى الأول- هيرميس» وطرح «ماكرو» محفزات قوية للبورصة المصرية

توقع خبراء التحليل الفنى أن تُمثل صفقة استحواذ بنك أبوظبى الأول على «المجموعة المالية هيرميس» المحتملة، وبدء التداول على أسهم شركة «ماكرو جروب»، محفزات جيدة لمؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير، تدفع EGX30 نحو 12000 نقطة.

وأشاروا إلى أن توالى الاهتمام الخارجى بالاستحواذ على الكيانات المحلية المقيدة بمختلف قطاعاتها، يدعم النظرة المتفائلة لوضع السوق، وتدنى أسعار الأصول (الأسهم)، مستبعدين تخارج «هيرميس» من البورصة المصرية حال إتمام الصفقة بشكل فعلى.

وأعلنت «هيرميس» أمس -الأربعاء- عن تلقيها عرض شراء غير مُلزم على %51 من أسهمها من بنك «أبو ظبى الأول» بسعر شراء 19 جنيهًا للسهم، موضحةً أن إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائى مشروط بإجراء عملية الفحص النافى للجهالة على الشركة، والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة، فيما تتم حاليًا دراسة العرض من جانب مجلس الإدارة.

وعلى صعيد آخر، تستعد البورصة المصرية اليوم –الخميس- للتداول على سهم شركة «ماكرو جروب»، عقب إتمام عملية طرح %45.8 من أسهمها.

وقلصت البورصة المصرية مكاسبها الصباحية بنهاية جلسة أمس –الأربعاء- لتُنهى التعاملات على تباين مؤشراتها، وسط ضغوط بيعية من جانب المستثمرين العرب والأجانب.

وأنهى المؤشر الرئيسى EGX30 تعاملاته على صعود بنسبة %0.59 عند 11596 نقطة، فيما هبط «السبعينى» للأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70ewi» بنسبة %0.01 ووصل إلى 2147 نقطة، بينما ارتفعEGX100 بنسبة %0.2 ليصل إلى 3182 نقطة، وبنحو %0.34 ونظيره متساوى الأوزان «EGX50» عند 2045 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالى 1.2 مليار جنيه، ومن بين 188 سهمًا جرى تداولها، وهيمنت الحركة الصاعدة على أداء 46، وتراجع 75 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقى 753.07 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافٍ قدره 101.8 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملون العرب والأجانب للبيع بصافى 6.2 و95.5 مليون جنيه على التوالى.

قال محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة «بلوم لتداول الأوراق المالية»، إن اقتناص الفرص هو أمر واجب بالسوق المحلية حاليًا، استغلالًا لحالة تدنى الأسعار، لافتًا إلى أن توالى عروض الشراء على الكيانات المقيدة يُزيد الحاجة لطرح مزيد من الكيانات الجديدة، للتحوط ضد حالات تخارج الشركات.

وتوقع «فتح الله» أن يكون الإعلان عن صفقة «هيرمس» بمثابة محفز جيد ومؤقت للبورصة المصرية وتحسن معدلات السيولة، مرجحًا أن تكون الصفقة ذات تأثير ايجابى على القطاع المالى غير المصرفى فى السوق ككل الفترة المقبلة، ومؤشر لتولى عروض الاستحواذ بهِ.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن سعر العرض المقدم أقل من القيمة العادلة للسهم، متوقعًا أن يتم رفعه من جانب مقدم العرض الفترة المقبلة.

وأضاف أن «هيرمس» تُعد واحدة من أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط، موضحًا أن تفاعل السوق إيجابيًا منذ إعلان الصفقة سيدفع لمزيد من التحركات الصاعدة على المدى القريب نحو 11750، وتخطيتها سيدفع نحو 12000 نقطة، خاصة مع بدء التداول على أسهم «ماكرو جروب».

وقال «النمر» إن توالى العروض الخارجية على الكيانات المحلية تؤكد جاذبية السوق، وتدنى أسعار أصولها.

وتوقع حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية»، أن تتجه البورصة نحو مقاومة 11700 نقطة اليوم الخميس، موضحًا أن تحركات أمس الإيجابية جاءت مدعومة بنشاط القياديات وعلى رأسها «هيرميس».

وأوضح «عيد» أن تمكن البورصة من تجاوز مقاومة 11700 نقطة سيدفعها نحو مستويات أعلى، ورجح استمرار الأداء الإيجابى لسهم «هيرمس» بدعم الإعلان عن عرض «أبو ظبى الإماراتى» ليتجه نحو 19 جنيها، ثم 23 جنيها خلال عدة جلسات، وكان أنهى جلسة أمس على صعود %9.2 عند 17.20 جنيه.