تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بحصة سوقية بلغت 45.6%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 44.7%.

واستفادت الشركتان من تنفيذ صفقات ضخمة على اسهم 5 شركات مقيدة بالبورصة المصرية لصالح شركة «القابضة» ADQ – أحد صناديق أبوظبى السيادية – بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا.

ولعبت التجاري الدولي دور سمسار ومنفذة العملية لصالح الطرف المشتري ADQ، بينما لعبت شركة الاهلي فاروس دور السمسار طرف البائع شركات التجاري الدولي وابو قير للاسمدة وموبكو للاسمدة والاسكندرية للحاويات وفوري.

واحتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثالث في ترتيب السمسرة الأسبوع الماضي، بحصة بلغت 2.2%، ثم هيرميس للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 1.5%، تلتها شركة الرواد لتداول الأوراق المالية بحصة 1.2%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كلٌّ من: “أرقام وبلتون ونعيم ومباشر وبايونيرز”، بحصص بين 0.4 و0.8%”.

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.8% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.75% إلى 1776 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.2 % إلى 2703 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 30 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، متراجعاً بنحو 4.2% إلى 690.5 مليار جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعي وسط ضغط بيعي للمستثمرين المصريين بسبب توقف صفقة استحواذ على المجموعة المالية هيرميس.

وانخفض المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.55% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما تراجع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.9% إلى 1776 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 2.3% إلى 2703 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 519 مليون جنيه تقريباً، وذلك بعد استحواذهم على 21.6% من التداولات.

وذكر تقرير البورصة أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 236.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.