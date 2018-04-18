صفقات فاوستية بين نذر الحرب وانقلابات لا سلمية

الضربة الجوية الغربية على سوريا قبل أيام، ليست غير رمزية ضد نظام دمشق، بقدر ما تمثل تحدياً لروسيا كى تخفض سقف تطلعاتها فى الهيمنة بمفردها على سوريا.. من بعد انتصارهما العسكرى والميدانى على خصومهما منذ 2011، وهى الرسالة التى تفهمتها روسيا التى أحجمت عن التصدى المفترض للغارة الغربية على دمشق وضواحيها- من خلال ترسانتها المتقدمة للدفاع الجوى- ذلك فيما يشبه صفقة «فاوستية» بين المعسكرين المتناظرين فى سوريا وجوارها- بلا غالب أو مغلوب- حتى الآن، إما لجهة مواصلة المواجهات العسكرية أو استئناف العملية السياسية لحل النزاع فى سوريا.. وفقاً لوضعياتهما- مع حلفائهما- على الأرض، ذلك فى مراوحة ما بين مواصلة الحرب الباردة.. أو الوقوف عند حافة الهاوية، الأمر الذى يغذيه من عدمه الصقور على جانبيهما، من حيث التمسك الأميركى بأحاديتها القطبية من ناحية.. وتطلع روسيا للعودة كقوة عظمى فى نظام متعدد الأقطاب.

إلى ذلك، ليس من المؤكد يقينا.. أن يقتصر التحدى الغربى للحشد الروسى فى شرق البحر المتوسط- تحديداً- فى الإغارة الأخيرة على سوريا، إذ لم تفض للحيلولة دون جموح العنف إلى أقاصيه المدمرة.. فمن المتوقع حدوث جولات أخرى من المواجهة العسكرية قد تكون أبعد من سابقتها.. لربما يتورط فيها أرباب السياسات المتقاطعة فى الشرق الأوسط.. أقرب ما تكون- وفقاً لخبراء استراتيجيين عالميين- إلى «حرب عالمية ثالثة»- مجازاً- لربما تؤكد «نهاية التاريخ» بانتصار القيم الغربية على النحو الذى تنبأ به مفكروهم مطلع التسعينيات، أو أن تفضى إلى عقيدة تالية من توازن القوى الكبرى فى إطار اقتسامها النفوذ فى العالم، وفيما بين هذين النقيضين بين الشك واليقين.. لربما تفلت الأوضاع عن السيطرة، خاصة من بعد أن تحرر الرئيس الأميركى من (الراشدين) فى إدارته.. ليحل محلهم أصحاب الرؤى المتشائمة للتفاعل مع المجموعة الدولية.. وبما قد يحيل الأزمات القائمة إلى مواطن خطر الانحدار إلى ما ليس محسوباً، خاصة فى مواجهة تحديين عالميين كبيرين- روسيا والصين- كذا بالنسبة لتحديين إقليميين يملكان التقنية النووية- كوريا الشمالية وإيران- ذلك مع الوضع فى الاعتبار احتمالات تطور حرب تجارية أميركية مع الصين سوف تواجهها الأخيرة بالمثل، كذا بالنسبة إلى حرب باردة متجددة بين أميركا وروسيا.. تضعهما على شفا هاوية التصادم، بحيث لن تكون العاصمتان الإقليميتان المارقتان- من وجهة نظر أميركية- بعيدتين عن الوقوف بجانب بكين وموسكو- سواء فى الحرب التجارية أو الباردة- مع الغرب عموماً والولايات المتحدة بخاصة.

على صعيد مغاير قد يتجه إلى الاسترخاء السياسى العسكرى، تبدو القيادة الصينية فى تعاطيها مع الأزمة الأميركية المفتعلة عن الحرب التجارية.. ميالة إلى التروى، أما روسيا فإنها تمسك بزمام المبادرة من خلال شن حرب معلوماتية مفتوحة على الولايات المتحدة وسائر الدول الغربية، إلا أن مزاجية الرئيس الأميركى- وفقاً لرؤى قوى داخلية تدعمه- لا تزال مبهمة فى تفاصيلها حول حرب على النظام السورى يضع روسيا فى موقع عسكرى حرج.. شبيه بالخيار الذى تواجهه الصين اقتصادياً، وهو ما ينطبق من ناحية على كل من كوريا الشمالية وإيران، بينما إسرائيل من ناحية أخرى- وبعد اطمئنانها على طرد التنظيمات (الجهادية) من سوريا، فسوف تلتفت مع أميركا للمواجهة مع إيران وحزب الله، فيما قد تقف روسيا لأسبابها فى حالة من اللباقة الدبلوماسية، قد تمثل صفقة «فاوستية» أخرى.. فيما آفاق التصعيد التالى مفتوحة نحو الحرب أو إلى انقلابات لا سلمية.