صفقات سفن حربية وطائرات تدريب بين تركيا وباكستان

قالت وكالة الصناعات الدفاعية التركية إن تركيا وباكستان وقعتا على مذكرة تفاهم لبيع أربعة طرادات تركية الصنع لباكستان و52 طائرة تدريب باكستانية الصنع للقوات المسلحة التركية.

وسيشتري حوض كراتشي لبناء السفن أربعة طرادات تم صنعها بموجب برنامج تركي للسفن الحربية يهدف إلى تصميم وصنع أسطول من الطرادات والفرقاطات المتعددة الأغراض محليا لتحل محل سفن قديمة.

وقالت وكالة الصناعات الدفاعية التركية إن من المتوقع التوقيع على الصفقة النهائية في 30 يونيو، ولم يقدم البيان أي تفاصيل مالية.

وقال بيان لوكالة صناعات الدفاع التركية إن تركيا ستشتري 52 طائرة تدريب من طراز سوبر موشاك من مجمع الطيران الباكستاني في مدينة كامره لتحل محل طائرات موجودة حاليا في الخدمة من طرازي تي-41 وإس إف-260.

وأضاف البيان أن هذه ستكون أول مرة يستخدم فيها بلد عضو في حلف شمال الأطلسي طائرات سوبر موشاك.