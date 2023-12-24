صفقات خارج المقصورة في البورصة تسجل 458.8 مليون جنيه بختام جلسة اليوم

سجلت سوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية صفقات بقيمة إجمالية بلغت 458.8 مليون جنيه تصدرتها “جمشة للتنمية السياحية”، وبلغت كمية التداول في سوق صفقات خارج المقصورة بنهاية جلسة اليوم الأحد، نحو 56.77 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 46 عملية.

جمشة للتنمية السياحية تتصدر صفقات خارج المقصورة بـ 239.05 مليون جنيه

تصدرت جمشة للتنمية السياحية سوق صفقات خارج المقصورة بقيمة تصل إلى 239.05 مليون جنيه، من خلال التعامل على 5.00 مليون ورقة مالية.

وحلّت أسطول للنقل البري في المرتبة الثانية بقيمة تبلغ 138.45 مليون جنيه بعد التعامل على 23.98 مليون ورقة مالية.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت صفقة تايتنك للاستثمار والتنمية السياحية بقيمة إجمالية 30.74 مليون جنيه، بعد التعامل على 30.74 ألف ورقة مالية.

وفي الرابعة، حلت صفقة إيجابي سوليوشنز لنظم المعلومات بقيمة إجمالية 19.99 مليون جنيه، بعد التعامل على 19.99 مليون ورقة مالية.

وفي الخامسة جاءت صفقة المبدعون للخدمات التعليمية بقيمة 8.25 مليون جنيه، بعد التعامل على 8.25 ألف ورقة مالية.

ومع ختام جلسة اليوم الأحد، شهدت مؤشرات البورصة هبوطًا جماعيًا؛ إذ تراجع “EGX30” بنسبة 1.99% إلى 23822.17 نقطة، فيما انخفض كل من “EGX70” بـ 1.42% إلى 5312.99 نقطة، و “EGX100” بـ 1.61% إلى 7639.43 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء بصافي قيمتي 26.83 مليون جنيه، و 4.92 مليون على الترتيب، فيما سجل المصريين صافي بيع بـ 31.75 مليون جنيه.

