صفقات خارج المقصورة تسجل 237.4 مليون جنيه بنهاية جلسة اليوم

سجلت سوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية صفقات بقيمة إجمالية بلغت 237.35 مليون جنيه تصدرتها «مصر تك للاستثمارات العقارية».

وبلغت كمية التداول في سوق صفقات خارج المقصورة بنهاية جلسة الاحد نحو 4.7 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 68 عملية.

مصر تك تتصدر صفقات خارج المقصورة بـ 76.6 مليون جنيه

تصدرت مصر تك للاستثمارات العقارية سوق صفقات خارج المقصورة بقيمة 76.6 مليون جنيه من خلال التعامل على 77 ألف ورقة مالية.

وحلت لوجستيكا للخدمات اللوجستية في المرتبة الثانية بقيمة 67.04 مليون جنيه بعد التعامل على 615 ألف ورقة مالية.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت صفقة الفنار للفنادق والسياحة بقيمة 46.6 مليون جنيه بعد التعامل على 466.24 ألف ورقة مالية.

وفي الرابعة، حصدت صفقة اتش سي العقارية بقيمة 18 مليون جنيه بعد التعامل على 2.7 مليون ورقة مالية.

وفي الخامسة جاءت صفقة للي لاند للمشروعات السياحية بقيمة 13.97 مليون جنيه.

يذكر أن EGX30 سجل تراجعًا خلال جلسة اليوم الأحد بأكثر من 6% على صعيد حادث الاسكندرية بعد تعرض سائحين إسرائليين للقتل عن طريق إطلاق نار .

وشهد مؤشر البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأحد تراجعًا بأكثر من 6% إلى 18564 نقطة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وهوى مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 5.24% عند مستوى 3539 نقطة.، وEGX100 بنسبة 5.8%، عند مستوى 5225 نقطة.

واتجه المستثمرون الأجانب للشراء بالبورصة المصرية في النصف الثاني من الجلسة.

أوضح خبراء السوق أن السبب يرجع إلى الصفقات التي شهدتها البورصة بجانب اقتناص الفرص الاستثمارية في ظل تراجع أسعار الأسهم.

وسجل إجمالي التداول في البورصة اليوم تراجعًا بنحو 31.2% إلى 34.6 مليار جنيه مقارنة بـ 50.3 مليار جنيه في جلسة الخميس

وأوقفت إدارة البورصة المصرية حوالي 45 ورقة مالية متداولة اليوم، لتجاوزها نسب الصعود والهبوط المحددة تزامنًا مع حركة المؤشر الرئيسي العنيفة .