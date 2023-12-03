صفقات خارج المقصورة بالبورصة تسجل 6.07 مليار جنيه بختام جلسة اليوم

سجلت سوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية صفقات بقيمة إجمالية بلغت 6.07 مليار جنيه تصدرتها “إم بي إس كونستراكشن كيميكالز إيجيبت”، وبلغت كمية التداول في سوق صفقات خارج المقصورة بنهاية جلسة اليوم الأحد، نحو 173.09 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 63 عملية.

إم بي إس كونستراكشن تتصدر صفقات خارج المقصورة بـ 5.4 مليار جنيه

تصدرت إم بي إس كونستراكشن كيميكالز إيجيبت سوق صفقات خارج المقصورة بقيمة تصل إلى 5.4 مليار جنيه، من خلال التعامل على 599.99 ألف ورقة مالية.

وحلّت جيزة للغزل والنسيج في المرتبة الثانية بقيمة تبلغ 649.35 مليون جنيه بعد التعامل على 168.62 مليون ورقة مالية.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت صفقة المصرية السويسرية للأسواق التجارية – سينزو بقيمة إجمالية 10.0 ملايين جنيه، بعد التعامل على 10 آلاف ورقة مالية.

وفي الرابعة، حصدت صفقة أنفو ستريم للأنظمة بقيمة إجمالية 4.0 ملايين جنيه، بعد التعامل على 100.0 ألف ورقة مالية.

وفي الخامسة جاءت صفقة إنشاء منك للبناء والتشييد بقيمة 2.0 مليون جنيه، بعد التعامل على 20.0 ألف ورقة مالية.

ومع ختام جلسة اليوم الأحد، شهدت مؤشرات البورصة أداءً متباينًا؛ إذ تراجع “EGX30” بنسبة 0.66% إلى 24571 نقطة، فيما صعد “EGX70” بـ 0.56% إلى 5304 نقطة، وارتفع “EGX100” بـ 0.53% إلى 7686 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب للشراء بصافي قيمتي 29.66 مليون جنيه، و3.54 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل العرب صافي بيع بـ 33.19 مليون جنيه.

