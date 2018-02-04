صفقات الشتاء تعيد الانتصارات للزمالك وتنقذه من كمين طنطا

علي المصري أنقذت الصفقات الشتوية التي أبرمها الزمالك في فترة الانتقالات الماضية، فريق الكرة اﻷول بالقلعة البيضاء، من كمين ضيفه طنطا، بالفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد القاهرة الدولي، في ختام لقاءات اليوم الثالث،…

علي المصري

أنقذت الصفقات الشتوية التي أبرمها الزمالك في فترة الانتقالات الماضية، فريق الكرة اﻷول بالقلعة البيضاء، من كمين ضيفه طنطا، بالفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد القاهرة الدولي، في ختام لقاءات اليوم الثالث، لﻷسبوع الثاني والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفي ظهوره اﻷول مع الزمالك، أرسل التونسي حمدي النقاز، المنضم للقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كرة عرضية، قابلها عماد فتحي علي الطائر في شباك طنطا، معلنا عن الهدف اﻷول للزمالك في الدقيقة التاسعة من إنطلاقة اللقاء.

وواصل أبناء ميت عقبة ضغطهم علي الضيوف من أجل تسجيل هدف ثاني يريح اﻷعصاب، وبالفعل مرر معروف يوسف تمريرة سحرية لنانا بوكو، لينفرد بأحمد ربيع الشيخ حارس مرمي طنطا، ويضعها لحظة خروجه من مرماه، معلنا عن الهدف الثاني، في الدقيقة 20.

ورفض أبناء السيد البدوي الخروج من الشوط اﻷول بدون تسجيل أهداف، وبالفعل نجح التونسي سيف الدين الجزيرى، في تقليص الفارق بالدقيقة 44، بخطأ دفاعي معتاد من لاعبي الزمالك.

بهذا الفوز يقفز الزمالك للمربع الذهبي محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده 36 نقطة، فيما تجمد رصيد طنطا عند 21 نقطة، وبقي في المركز الخامس عشر بالجدول.