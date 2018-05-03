صفقات الدمج والاستحواذ العالمية تتجاوز 200 مليار دولار فى 4 شهور

خالد بدر الدين أعلنت الشركات العالمية عن صفقات دمج واستحواذ بأكثر من 200 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، بقيادة شركة تى موبايل الأمريكية التى استطاعت أخيرًا إبرام صفقة دمج مع شركة سبيرنت بقيمة تقترب من 58 مليار دولار.ورصدت وكالة بلومبرج أمس فى تقارير أبرز الصفق

خالد بدر الدين



أعلنت الشركات العالمية عن صفقات دمج واستحواذ بأكثر من 200 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، بقيادة شركة تى موبايل الأمريكية التى استطاعت أخيرًا إبرام صفقة دمج مع شركة سبيرنت بقيمة تقترب من 58 مليار دولار.

ورصدت وكالة بلومبرج أمس فى تقارير أبرز الصفقات التى تم الإعلان عنها خلال الشهور الأربع الأولى من العام، ولا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، وذكر الوكالة أن شركة ماراثون بتروليوم للبحث والتنقيب كشفت عن صفقة استحواذ على منافستها انديفور لتكرير البترول بحوالى 30 مليار دولار، بينما أكدت «سينسيبيرى» البريطانية لسلاسل السوبر ماركت، عن شرائها «أسدا» لمبيعات التجزئة التابعة لشركة وولمارت، أكبر سلسلة سوبر ماركت فى العالم بحوالى 10 مليارات دولار.

وكانت شركة كومكاست الأمريكية المتخصصة فى تليفزيون الكابل أعلنت أيضًا الشهر الماضى عرض استحواذ قيمته 22 مليار جنيه إسترلينى (30.7 مليار دولار) على مجموعة سكاى الأوروبية للتليفزيون المدفوع، واستحواذ شركة سينيا جروب على إكسبريس سكريبتس بحوالى 70 مليار دولار.

وساعد انتعاش صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية خلال شهر أبريل الماضى على ارتفاع قيمة هذه الصفقات لأعلى مستوى، على أساس شهرى، منذ عام 2015، ومن المتوقع أن تسجل أعلى مستوى فى تاريخها، إذا استمر انتعاشها بقية شهور العام الجارى، وما لم تتفاقم حدة توترات الحرب التجارية بين بكين وواشنطن بسبب التعريفات الجمركية.

وشهد العام الحالى حتى نهاية أبريل ارتفاعًا فى أعداد صفقات الدمج والاستحواذ لتصل إلى 17 صفقة، حسب تقرير بلومبرج، لتسجل أعلى مستوى، خلال 4 شهور، منذ حوالى 20 عامًا.

وكان حوالى %55 من الشركات المستحوذة التى أعلنت عن صفقاتها هذا العام وافقت على الدفع النقدى للمساهمين، ما يعكس ارتفاع تكاليف التمويل.