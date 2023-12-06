صفقات التكنولوجيا في إسرائيل تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات

تقول شركة برايس ووترهاوس كوبرز إن صفقات التكنولوجيا الإسرائيلية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، بحسب وكالة بلومبرج.

وانخفضت صفقات التكنولوجيا الإسرائيلية والاكتتابات العامة إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات في عام 2023 بعد الحرب وأشهر من الاحتجاجات والانكماش العالمي الذي أضر بالصناعة المحلية.

كان هناك 45 صفقة بقيمة 7.5 مليار دولار لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية هذا العام، مقارنة بـ 16.9 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز إل إل بي. وكان هذا أدنى قيمة إجمالية للصفقة منذ عام 2018.

صفقات التكنولوجيا في إسرائيل

وكانت أكبر عملية استحواذ هي شراء شركة بالو التو نيتوركس لشركة تالون الناشئة مقابل 625 مليون دولار، وكان ما يقرب من نصف جميع الصفقات متعلقة بالأمن السيبراني. كان أكبر طرح عام صدر من إسرائيل هو إدراج شركة اودتي للمكياج والعافية في بورصة ناسداك بقيمة 1.9 مليار دولار في يوليو.

تمثل التكنولوجيا حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل وأكثر من نصف صادراتها. وانخفض تمويل الشركات الناشئة الإسرائيلية بشكل كبير في عام 2023، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي وأشهر من الاحتجاجات ضد خطط الحكومة لإضعاف السلطة القضائية. منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر، تم استدعاء الآلاف من العاملين في مجال التكنولوجيا أيضًا للخدمة العسكرية الاحتياطية، مما يضع ضغطًا آخر على الشركات.

“لا يزال من الصعب ومن السابق لأوانه معرفة إلى أين سيصل كل هذا، ولكن ليس هناك شك في أن نتائج الحرب والتطورات السياسية والمجتمعية التي تلتها ستكون حاسمة لمستقبل إسرائيل، بشكل عام، ومكانتها العالية”. وكتب يارون وايزنبلوث، المحلل في شركة برايس ووترهاوس كوبرز إسرائيل: “صناعة التكنولوجيا على وجه الخصوص”. “إن المعجزة التكنولوجية الإسرائيلية التي أوصلتنا إلى مستويات جديدة لا تزال هشة ويجب حراستها وحمايتها”.