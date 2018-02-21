صفقات الاستثمار المباشر فى الأسواق الناشئة تقفز 44%

خالد بدر الدين قفزت صفقات شراء الشركات الخاصة فى الأسواق الناشئة بأكثر من 44% خلال العام الماضى، لتتجاوز 49 مليار دولار لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها، مقارنة بـ34 مليار دولار فى عام 2016. ذكرت وكالة رويترز أن صفقات الاستثمار المباشر بالشركات الخاصة انتعشت، العام الماضى، لتتفوق على المستوى الق

خالد بدر الدين





قفزت صفقات شراء الشركات الخاصة فى الأسواق الناشئة بأكثر من 44% خلال العام الماضى، لتتجاوز 49 مليار دولار لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها، مقارنة بـ34 مليار دولار فى عام 2016.

ذكرت وكالة رويترز أن صفقات الاستثمار المباشر بالشركات الخاصة انتعشت، العام الماضى، لتتفوق على المستوى القياسي السابق البالغ 40 مليار دولار والمسجل في عام 2014 مع تفاؤل المستثمرين بضخ أموال لتشغيلها في أسواق سريعة النمو.

وزادت رءوس الأموال المستثمرة في الأسواق الناشئة بآسيا بنسبة 57% على أساس سنوي، وبنسبة 120% في وسط وشرق أوروبا وكومنولث الدول المستقلة، لكن النشاط في مناطق أخرى كان ضعيفًا.

واجتذبت خدمات المستهلكين أكثر الاستثمارات خلال العام الماضى لترتفع إلى 17.9 مليار دولار، أو حوالي 3 أضعاف الرقم المسجل في 2008، وكانت أضخم صفقتين هما شراء شركة بيلي إنترناشونال الصينية لتجارة التجزئة في الأحذية، وقيمتها 202 مليار دولار، والاستحواذ على موقع أليجرو البولندي للمزادات على الإنترنت بقيمة ملياري دولار.