صفحات مخصصة للروبابيكيا على مواقع التواصل

المال ـ خاص فى ظل البحث عن كل ما هو جديد ومختلف عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ترصد لكم جريدة «المال» صفحات متخصصة على موقع التواصل «فيس بوك» تهتم ببيع كل ما يمكن تصنيفه «روبابيكا». «روبابيكيا» هى كلمة إيطالية تعنى الأشياء القديمة، وخرجت الكلمة من المز

المال ـ خاص

فى ظل البحث عن كل ما هو جديد ومختلف عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ترصد لكم جريدة «المال» صفحات متخصصة على موقع التواصل «فيس بوك» تهتم ببيع كل ما يمكن تصنيفه «روبابيكا».

«روبابيكيا» هى كلمة إيطالية تعنى الأشياء القديمة، وخرجت الكلمة من المزادات الإيطالية، وعرفت طريقها إلى مصر، عبر بوابة الإسكندرية التى يوجد بها عدد من الأجانب وعلى رأسهم الإيطاليون.

ولعل من أشهر أماكن بيعها شارع العشرين بمساكن عين شمس، وكفر الشرفاء بالمرج، وعزبة أبو حشيش بغمرة، والسيدة زينب، وعزبة أبو قرن، ومنطقة جامع عمرو بن العاص.

ووفقا لإحصائيات غير رسمية فقد وصل حجم تجارة «الروبابيكا» إلى 500 مليون جنيه تقريبا خلال عام 2015.

واشتهرت لدينا الكلمة، إذ يتم شراء الأشياء القديمة من المواطنين بأبخس الأثمان، عن طريق مواطن بسيط يسير بعربة خشبية «كارو» فى الشوارع، فأصبح الآن بيع كل ما هو قديم «الكراكيب» لا يقتصر على العامل الذى يقوم بالتجوال فى الشوارع مناديًا «روبابيكا»، بل أصبحت هناك صفحات مخصصة لها.

«المال » رصدت أبرز هذه الصفحات على موقع « فيس بوك » وجاءت صفحة «روبابيكيا جديد ومستعمل» فى المركز الأول، إذ تمتلك 405.508 عضو، وتقوم ببيع كل ما يمكن بيعه تحت شعار«هاتفيد وتستفيد»، وتهتم ببيع الملابس والعفش والسيارات والعقارات والأجهزة الكهربائية، من خلال عرض صور للمنتج المراد بيعه من خلال الجروب الخاص بها، وذلك بدلا من اللجوء إلى تخزين الكراكيب بالمنزل أو انتظار مرور عامل «الروبابيكيا».

وجاءت صحفة «روبابيكيا إسماعيلية» فى المرتبة الثانية، من حيث العدد، إذ تضم 99.361 عضو، بالإضافة إلى «روبابيكيا فيصل والهرم» التى تضم 93.011 عضو، و«روبابيكيا وجديد لبنات بورسعيد» وتضم78.489 عضو.

وقد ارتبطت صفحات كثيرة للبيع بأماكن محددة مثل «روبابيكيا حدائق الأهرام التى تضم 88.392عضو، وروبابيكيا بورسعيد 26.677 عضو، وسوق الإسكندرية روبابيكيا تجار الملابس 94.649عضو، والتى تقتصر على التجار فقط، حيث يقومون بدفع مبلغ شهرى لمالك الصفحة مقابل تقديم هذه الخدمة، وهى التواصل مع التجار الآخرين ويتردد على هذه الصفحات المئات يوميا بغرض بيع أو شراء المنتجات.

يحكم هذه الصفحات مجموعة من القوانين المحددة، يجب أن يلتزم بها الأعضاء، وهى عدم نشر أى صور أو محتوى خادش للحياء، وضع أسعار المنتجات على الصور، وتصوير المنتج المباع بأمانة ومصداقية، عدم نشر إعلانات خاصة بأى شركات، وفى حال عدم الالتزام بالقواعد يتم حظر العضو.