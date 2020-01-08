سيـــاســة

صفارات الإنذار تدوي بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق

صاروخا كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، وفق سبوتنيك الروسية.
المال - خاص 1:20 ص, الخميس, 9 يناير 20 1:20 ص, الخميس, 9 يناير 20

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أطلقت السفارة الأمريكية في العراق صافرات الإنذار عقب تعرض المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد لقصف صاروخي

ونقلت مراسلة “سبوتنيك” الروسية، عن مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، قوله بتعرض المنطقة الخضراء المحصنة لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية في العراق إلى إطلاق صافرات الإنذار.

قال الجيش العراقي في بيان، اليوم الأربعاء، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية.

وأضاف البيان “سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية وسنوافيكم التفاصيل لاحقا”. بحسب “رويترز”.

حسب المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، مبينا أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف.

وأضاف المصدر، أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية.

وكشف مصدر أمني عراقي الأحد الماضي 5 يناير أن خمسة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وأحدها سقط في محيط السفارة الأمريكية، داخل المنطقة الخضراء.

المنطقة الخضراء في بغداد
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بقلم المال - خاص

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