صفاء أبو السعود تعيد الذكريات بمسلسل هي والمستحيل

على شاشة صدى البلد بدءا من الأحدرحاب صبحى :تبدأ قناة صدى البلد فى اذاعة المسلسل العربى " هى والمستحيل " يومياً فى الخامسة مساءً بدءًا من غد الأحدالمسلسل من تأليف فتحية العسال وإخراج إنعام محمد على وبطولة نخبة من نجوم الدراما صفاء أبو السعود ومجدى وهبه ومحمود الحدينى وسوسن بدر .تدور أحد

على شاشة صدى البلد بدءا من الأحد



رحاب صبحى : تبدأ قناة صدى البلد فى اذاعة المسلسل العربى ” هى والمستحيل ” يومياً فى الخامسة مساءً بدءًا من غد الأحد المسلسل من تأليف فتحية العسال وإخراج إنعام محمد على وبطولة نخبة من نجوم الدراما صفاء أبو السعود ومجدى وهبه ومحمود الحدينى وسوسن بدر . تدور أحداث المسلسل حول فتاة بسيطة تحارب الظروف ما بين فقر وضغوط، لتصل إلي تحقيقي أحلامها والتي تعتبر في حكم المستحيل، في ظل ظروف التى لا تساعدها على تحقيق أي شيء.