صغار الملاك بمدينة العبور: نريد توفيق أوضاعنا

المال- خاصأعرب صغار الملاك بمدينة القادسية التابعة للعبور الجديدة عن تأييدهم لقرار الحكومة بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة.وأشاروا إلى أنهم لن يطعنوا عليه مطالبين الحكومة بآليات مناسبة لتطبيقه بحيث تراعى أوضاعهم المالية و مراكزهم القانونيةوقال عبد الخالق الطويل أحد صغار الملاك إ

المال- خاص

أعرب صغار الملاك بمدينة القادسية التابعة للعبور الجديدة عن تأييدهم لقرار الحكومة بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة.

وأشاروا إلى أنهم لن يطعنوا عليه مطالبين الحكومة بآليات مناسبة لتطبيقه بحيث تراعى أوضاعهم المالية و مراكزهم القانونية

وقال عبد الخالق الطويل أحد صغار الملاك إن من حق الدولة تحصيل حقوقها، مشيرا إلى أن القرار هدفه تقنين أوضاع صغار الملاك حتى لا يصبحوا فريسة لكبار الملاك والشركات الذين يحرضون على الطعن على القرار و التظاهر ضده

وطالب الطويل وزير الإسكان بمراعاة صغار الملاك عند صدور آليات التطبيق مقترحا أن ألا يتعدى سعر المتر عند تغيير النشاط عن ٤٠٠ جنيه

كما طالب أيضا ألا يتضرر أصحاب المساحات الصغيرة التى لا تزيد عن ١٥٠ متر عند تقسيم قطع الأراضى

وناشد الطويل الحكومة بتلبية مطالب صغار الملاك حتى تفوت الفرصة على المحرضين الذين يخططون لتأليب الملاك و دفعهم للتظاهر فى وقت مصر تحتاج فيه إلى العمل و الإنتاج .

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرارا رقم 720 لسنة 2018 بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين المتواجدين على الأراضى محل قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة