صعود 5 بورصات عربية فى أسبوع وهبوط الدوحة

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة مصر والكويت، وتراجعت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها الدوحة وسط تعاملات ضعيفة ومع انكماش النشاط فى شهر رمضان. وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بأكثر من 2.8 % خلال الأسبوع الماضى ليتجاوز 13467 نقطة ليسجل مستوى إغلاق قياسيا جديدا بقيادة أسهم البنوك وشركات التطوير العقارى.



وصعد مؤشر بورصة الكويت بحوالى 1.65% ليصل إلى 6813 نقطة وكذلك مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.74% ليرتفع إلى 3352 نقطة بقيادة شركات العقارات، كما ارتفع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.6% ليزداد إلى 5435 نقطة، بينما تقدم مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.2% ليستقر عند 1325 نقطة.



أما المؤشرات التى تعرضت لخسائر خلال الأسبوع الماضى فقد تصدرها مؤشر بورصة الدوحة بانخفاض أكثر من 1.88 لينزل إلى 9940 نقطة وبعده مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.84 % ليهبط إلى 4479 نقطة، بينما تراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.12% ليستقر عند 6864 نقطة.