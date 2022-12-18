صعود 400 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الأحد 18-12-2022

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم الأحد 18-12-2022 بقيمة 400 جنيه، وتراوح طن علف التسمين الداجني لشركة الإيمان بين 21250 إلى 21700 جنيه – تسليم أرض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الأسواق، مؤكدين أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة ونسبة البروتين.

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 21700 جنيه.

يذكر أن سعر طن مركزات التسمين والبياض ارتفعت بقيمة 300 جنيها- أمس – لتسجل 27500 جنيه للطن بروتين 45%.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر أعلاف نامي 21 سجل 21650 جنيها، وناهي 19% سجل 21500 جنيه، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 21250 جنيها.

جدير بالذكر أن طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي يباع بـ15300جنيه، الجيلوتين المستورد 38 ألفا و500 جنيه والمحلي 38 ألفا و300 جنيه، والردة المحلية 8500 جنيه والجلوتوفيد 8900 جنيه للطن.

وقال لتجار إن سعر أعلاف البياض الداجنة لشركة الإيمان تراوح بين 19250جنيها إلى 20270 جنيها، وعلف البط تراوح من 20300 جنيه للطن، إلى 21000 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 17500 جنيه، وأعلاف الماشية 12450 جنيه إلى 11 ألفا و50 جنيها.

ونوه التجار بأن سعر أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخرى، تراوحت بين 10300 جنيه إلى 12100 ألف، وعلف الأرانب 12500 إلى 12750 جنيها.

جدير بالذكر أن سعر طن كسب الصويا سجل 31 ألف و500 جنيها، والذرة المستوردة 15300جنيها ، كما قفز طن العلف لبعض الشركات الي 26000 جنيها للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 8300 جنيه، والردة دي جي الأمريكية 16100 جنيها .

أسعار الأعلاف في الأسواق

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاع في سعر طن الأعلاف 400 للدواجن مع انخفاض معروض الخامات المستوردة بينما قفزت اسعار علف الماشية والارانب بنسب مختلفة .

وأفاد السيد أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا،والتي يتم تدبيرها بسعر الدولار، وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وذكر السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.