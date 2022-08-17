صعود نسب تراجعات الأسهم الأعلى انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم رغم ارتفاعات المؤشرات (جراف)

ارتفعت نسب تراجعات الأسهم الأعلى انخفاضًا بالبورصة المصرية اليوم إلى مستويات وصلت إلى 14%، مقارنة بـ4% بجلسة أمس مخالفة حركة السوق الصاعدة.

وتوزعت الأسهم التي شهدت أعلى تراجعات اليوم على قطاعات الأدوية، والاستثمارات المالية، ومواد البناء، والاستثمار العقاري، والأغذية.

وتصدَّر الأسهم الهابطة بنسبة 14.13%، اليوم، سهم سبأ للأدوية والصناعات الكيماوية مغلقًا عند 5.530 جنيه، وسهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 8.27% مغلقًا عند 1.598 جنيه.

وثالثًا جاء سهم ليسيكو مصر بنسبة 5.36% مغلقًا عند مستوى 8.130 جنيه، ورابعًا العبور للاستثمار العقاري بنسبة 4.86% مغلقًا عند 11.540 جنيه، وخامسًا سهم العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري- باندا" بنسبة 4.05%، مغلقًا عند 4.50 جنيه.

وتحول المؤشر الرئيسي للصعود اليوم عقب عدة جلسات من التراجع منفردًا ليرتفع 2.18% مغلقًا عند 10058 نقطة، كما صعد المؤشر egx70 بنسبة 0.55%، مغلقًا عند مستوى 2162 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 3095 نقطة.