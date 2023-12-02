صعود منفرد لشهادة إيداع التجاري الدولي ببورصة لندن الأسبوع الماضي (جراف)

تمكنت شهادة إيداع التجاري الدولي من الصعود بشكل منفرد بتعاملات شهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة “لندن” خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 7.6% وسجلت 1.40 دولار .

وعلى جانب أخر هبط أداء شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” بنسبة 2.4% وأنهت تعاملات الأسبوع عند 2.38 دولار، فيما أستقر أداء أوراسكوم للاستثمار القابضة عند 0.01 دولار، و إي إف جي هيرميس الدولية عند 0.63 دولار .

تجدر الإشارة إلي أنهُ على صعيد أداء السوق المحلية فقط أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي تباين، بعدما انخفض المؤشر الرئيسى” EGX30″ بنسبة 3.07%، مغلقا عند 24735.39 نقطة، وارتفع “EGX70″ للأسهم الصغيرة و المتوسطة بنحو 4.14، مسجلا 5274.93، وصعد” EGX100″الأوسع نطاقا بواقع 2.71%، إلى 7645.91.

وخسر رأس المال السوقى 34 مليار جنيه، بعد هبوطه 1.99%، ليغلق عند مستوى 1.676 تريليون مقارنة مع نحو 1.710 بنهاية التعاملات.

و تباينت آراء خبراء سوق المال حول حركة البورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى، إذ نظر البعض منهم بإيجابية متوقعا عودة الاتجاه الصاعد وتكوين مراكز شرائية جديدة، واستهداف مستوى 24800 نقطة كمقاومة أولي بدعم من القطاع العقاري.



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