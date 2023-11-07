صعود منفرد لبورصتي مصر ودبي بختام تعاملات الأسواق العربية اليوم (جراف)

في ظل تراجع السوق السعودية، والكويت، وقطر، وأبو ظبي

صعود منفرد لبورصتي مصر ودبي بختام تعاملات الأسواق العربية اليوم (جراف)
أسماء السيد

أسماء السيد

4:52 م, الثلاثاء, 7 نوفمبر 23

هيمن الهبوط شبه الجماعي على أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثنار بورصتي مصر ودبي اللتين صعدتا منفردتين، في ظل تراجع أسواق (السعودية، والكويت، و قطر، وأبو ظبي الإمارات).

السوق المحلية (صعود)

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء على صعود جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” نحو 1.4% عند 23393 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 4.3 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 202 شركة، صعد من بينها أداء 92، وانخفض 60، وظل الباقية على استقرار .

السوق السعودية (هبوط)

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية اليوم، على هبوط بنسبة 0.03% ووصل إلى 10949 نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 230، بقيمة تداول 5.4 مليار ريال سعودي .

سوق الكويت (هبوط)

تراجع مؤشر بورصة الكويت الأول بواقع 0.6% ووصل إلى 7222 نقطة، فيما بلغت قيمة التداول 37.7 مليون دينار كويتي، وبلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 31 صعد من بينها 14 وانخفض 12 وظل 5 دون تغير .

السوق القطرية (هبوط)

كما هبط أداء مؤشر بورصة قطر بنحو 0.32% وأغلق عند 10120 نقطة، وبلغت قيمة التداول 694 مليون ريال قطري، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 53، صعد أداء 16 وانخفض 33 وظل 4 على استقرار سعري .

سوق دبي (صعود)

وفي سياق آخر  ارتفع أداء سوق دبي بنحو 0.82% وأغلق عند 3989.7 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 325.3 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 38 شركة، ارتفع أداء حوالي 21 وتراجع 10 وظل 7 على ثبات دون تغيرات .

سوق أبو ظبي (هبوط)

وبنسبة محدودة بلغت 0.007%  هيمن الهبوط على أداء مؤشر سوق أبو ظبي، وأغلق عند 9551 نقطة، وسجلت قيمة التداول حوالي مليار درهم إماراتي، بحجم 191.5 مليون ورقة مالية .   

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أسماء السيد

أسماء السيد

4:52 م, الثلاثاء, 7 نوفمبر 23