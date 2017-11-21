بورصة وشركات

صعود ملحوظ لمؤشرات البورصة في افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.   وصعدالمؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.71% عند مستوى 13776 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% عند مستوى 754 نقطة حتى الساعة 10:30   واختتمت البورصة الم
21 نوفمبر، 2017 21 نوفمبر، 2017

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.
 
وصعدالمؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.71% عند مستوى 13776 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% عند مستوى 754 نقطة حتى الساعة 10:30
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية حيث هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.45% عند مستوى 13680 نقطة ، بينما هبط مؤشرالأسهمالصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.52% عند مستوى 750 نقطة.
 
 كما تراجع اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.58% عند 1705 نقطة، ونظيره الخمسينى بنحو 1.26% عند 2381 نقطة وكذلك المؤشر العشرينى بنسبة 0.86% عند مستوى 13133 نقطة.
 

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