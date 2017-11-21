صعود ملحوظ لمؤشرات البورصة في افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعدالمؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.71% عند مستوى 13776 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% عند مستوى 754 نقطة حتى الساعة 10:30 واختتمت البورصة الم

رجب عزالدين



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعدالمؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.71% عند مستوى 13776 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% عند مستوى 754 نقطة حتى الساعة 10:30



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية حيث هبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.45% عند مستوى 13680 نقطة ، بينما هبط مؤشرالأسهمالصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.52% عند مستوى 750 نقطة.



كما تراجع اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.58% عند 1705 نقطة، ونظيره الخمسينى بنحو 1.26% عند 2381 نقطة وكذلك المؤشر العشرينى بنسبة 0.86% عند مستوى 13133 نقطة.



