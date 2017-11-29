بورصة وشركات

صعود ملحوظ لمؤشرات البورصة فى افتتاح الأربعاء

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.   وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند مستوى 14617 نقطة. بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.10% عند مستوى 803 نقطة حتى الساعة 10:30   واختتمت الب
29 نوفمبر، 2017 29 نوفمبر، 2017

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.
 
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند مستوى 14617 نقطة. 

بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.10% عند مستوى 803 نقطة حتى الساعة 10:30
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود قوى لمؤشراتها مدفوعا  بمشتريات للأجانب حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 2.23% عند مستوى 14537 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.58% عند مستوى 802 نقطة.
 
من المقرر أن تكون البورصة أجازة غدا الخميس احتفالا بالمولد النبوى الشريف.
 

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