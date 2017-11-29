صعود ملحوظ لمؤشرات البورصة فى افتتاح الأربعاء

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند مستوى 14617 نقطة. بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.10% عند مستوى 803 نقطة حتى الساعة 10:30 واختتمت الب

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.55% عند مستوى 14617 نقطة.

بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.10% عند مستوى 803 نقطة حتى الساعة 10:30



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود قوى لمؤشراتها مدفوعا بمشتريات للأجانب حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 2.23% عند مستوى 14537 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.58% عند مستوى 802 نقطة.



من المقرر أن تكون البورصة أجازة غدا الخميس احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

