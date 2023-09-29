صعود ملحوظ لمؤشرات البورصة المصرية الربع الثالث من 2023

هيمن الصعود الواضح على أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات الربع الثالث من العام الجاري 2023، وذلك وسط ارتفاع جيد لتداولات الأسهم أيضًا .

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 14.2% ووصل إلى 20174 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70ewi بحوالي 7.05% عند 3785 نقطة، كما صعد المؤشر المئوي egx100 بواقع 7.6% عند 5643 نقطة .



وارتفعت قيم التداولات خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسجلت 277.2 مليار جنيه فيما بلغت الكمية المتداول عليها حوالي 47 مليار ورقة مالية، مقارنة مع 180 مليارًا خلال الربع السابق وحجم 44 ورقة مالية .



واستحوذت الأسهم على حوالي 54.8% من إجمالي تعاملات داخل المقصورة خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري .

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في الصدارة خلال تلك الفترة من حيث قيم التداول بدون صفقات مهيمنًا على نسية 26.6% بقيمة 33.3 مليار جنيه .

وشهدت البورصة المصرية آخر جلسة تداول في الربع الجاري والثالث من عام 2023، يوم الأربعاء المنقضي، وتستهل أولى جلسات شهر أكتوبر المقبل يوم الأحد المقبل.