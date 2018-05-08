صعود ملحوظ للبورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

مصطفى طلعت:ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بدعم شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 1.03% ليصل إلى 17704 نقطة، كما صعد مؤشر "Egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.65 % إلى 876 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100"

مصطفى طلعت:

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بدعم شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.03% ليصل إلى 17704 نقطة، كما صعد مؤشر “Egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.65 % إلى 876 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنحو 0.51% إلى 2272 نقطة.

يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على هبوط ملحوظ اذ تراجع المؤشر الثلاثيني 0.50 % عند مستوى 17523نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.87% ليسجل 870 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.89% عند مستوى 2260 نقطة.