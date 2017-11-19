صعود ملحوظ للبورصة في الافتتاح.. وEGX70 يهبط 0.37%

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الأحد- على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.02% عند مستوى 13847 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.37% عند مستوى 765 نقطة. واختتمت البورصة المصرية تعاملات ج

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الأحد- على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.02% عند مستوى 13847 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.37% عند مستوى 765 نقطة.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس -نهاية الأسبوع- على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.27% عند مستوى 13847 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.69% عند مستوى 763 نقطة.



وتراجع اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.78% عند 1731 نقطة، ونظيره الخمسينى 0.91% عند 2445 نقطة، وكذلك المؤشر العشرينى بنسبة 0.96% عند مستوى 13360 نقطة.



وسجل المستثمرين الأجانب صافي مبيعات بقيمة 231 مليون جنيه، الأسبوع الماضي، وسط حصة من التعاملات نسبتها 15.55%، بينما اتجه العرب للشراء بصافي 84.54 مليون جنيه، بنصب نسبته 9% من التعاملات، وكان نصيب المصريين من التعاملات 75.42%.