صعود ملحوظ للبورصة في افتتاح تعاملات اليوم الثلاثاء

رجب عزالدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 15534 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 746 نقطة حتى الساعة 11:00واختتمت البورصة المصرية تعاملات

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 15534 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.07% عند مستوى 746 نقطة حتى الساعة 11:00

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والاجانب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.38% عند مستوى 15521 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.67% عند مستوى 745 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.77 % عند مستوى 1924نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 1.97% عند مستوى 2553نقطة، بينما هبط العشرينى بنسبة 2.11% عند مستوى 15273نقطة.