صعود ملحوظ للبورصة في افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين افتتحت تعاملات البورصة المصرية، جلسة، اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.16% إلى 13452 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.83% ليصل إلى 667 نقطة. واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة -أمس الإث

رجب عزالدين



افتتحت تعاملات البورصة المصرية، جلسة، اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.16% إلى 13452 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.83% ليصل إلى 667 نقطة.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة -أمس الإثنين- على هبوط جماعى خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وأشار المحللون إلى أن السوق ستتأثر، خلال تداولات الأسبوع، ببدء تطبيق ضريبة الدمغة، بجانب قرارات الإصلاح الاقتصادي المتخذة مؤخرًا برفع أسعار الطاقة، وبدء تطبيق الشريحة الثانية من قانون القيمة المضافة.



وبدأت عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، خلال جلسة الأربعاء الماضي، وتراجعت على إثرها السوق بنحو 0.16%، مسجلة مستوى 13395 نقطة.



يُذكر أن المؤشر الرئيسي “EGX30” ارتفع خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 3.1% مسجلًا مستوى 13396 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 14% ليغلق عند 649 نقطة، وكذا الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 13.7% ليصل إلى مستوى 1509 نقاط.



وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، 693 مليار جنيه، خلال تعاملات يونيو المنقضي، مقارنة بمستوى 675.9 مليار جنيه، خلال مايو، مسجلًا صعودًا قدره 3%، ومكاسب قيمتها 17.6 مليار جنيه.