صعود ملحوظ للبورصة في افتتاح تعاملات الخميس

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.73% عند مستوى 14308 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.57% عند مستوى 781 نقطة. واختتمت البورصة المصرية تع

رجب عزالدين



افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.73% عند مستوى 14308 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.57% عند مستوى 781 نقطة.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، أمس الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.05% عند مستوى 14204 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.74% عند مستوى 777 نقطة.



وصعد مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقاً بنسبة 0.67% عند 1756 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.58% عند مستوى 2499 نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 1.89% عند مستوى 13583 نقطة.

