بورصة وشركات

صعود ملحوظ للبورصة في افتتاح تعاملات الثلاثاء

مصطفى طلعتاستهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على صعود جماعي، ملحوظ، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، بمرور نصف ساعة على التداولات.وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.84 % إلى 14339 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 1.34% إلى 792 نقطة، وامتد الصعود إ
28 نوفمبر، 2017 28 نوفمبر، 2017

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مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على صعود جماعي، ملحوظ، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، بمرور نصف ساعة على التداولات.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.84 % إلى 14339 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1.34% إلى 792 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 1.06% إلى 1837 نقطة.

يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على تباين، وهبط المؤشر الثلاثيني بشكل طفيف بلغ 0.02% عند 14144 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.72% عند 782 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر اﻷوسع نطاقًا 0.66% عند 1818 نقطة، ونظيره الخمسينى 0.37% عند 2482 نقطة.

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