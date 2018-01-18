بورصة وشركات

صعود ملحوظ للبورصة في افتتاح تعاملات أخر الأسبوع

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.74 % عند مستوى 15311 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.77% عند مستوى 856 نقطة، حتى الساعة 11:00.واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، ا
18 يناير، 2018 18 يناير، 2018

شارك الخبر مع أصدقائك

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.74 % عند مستوى 15311 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.77% عند مستوى 856 نقطة، حتى الساعة 11:00.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.72 % عند مستوى 15198، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.68% عند مستوى 850 نقطة.

وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.70% عند مستوى 2019 نقطة، وكذلك «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.36% عند مستوى 2714 نقطة، وصعد نظيره العشرينى بنسبة 1.01% عند مستوى 14878 نقطة.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً