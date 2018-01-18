صعود ملحوظ للبورصة في افتتاح تعاملات أخر الأسبوع

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.74 % عند مستوى 15311 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.77% عند مستوى 856 نقطة، حتى الساعة 11:00.واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، ا

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.74 % عند مستوى 15311 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.77% عند مستوى 856 نقطة، حتى الساعة 11:00.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.72 % عند مستوى 15198، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.68% عند مستوى 850 نقطة.

وصعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.70% عند مستوى 2019 نقطة، وكذلك «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.36% عند مستوى 2714 نقطة، وصعد نظيره العشرينى بنسبة 1.01% عند مستوى 14878 نقطة.