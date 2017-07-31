صعود ملحوظ للبورصة في افتتاح الإثنين

رجب عزالدين:افتتحت تعاملات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.45% عند مستوى 13541 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.02% ليصل إلى 707نقطة حتى الساعة 11:00. واختتمت تعامل

رجب عزالدين:

افتتحت تعاملات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.45% عند مستوى 13541 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.02% ليصل إلى 707نقطة حتى الساعة 11:00.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجنبية.



وأغلق المؤشر الثلاثيني egx30 هابطا بنسبة 0.95% عند مستوى 13480نقطة، لابينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.06% ليصل إلى 700 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.28% عند مستوى 1591 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.84% عند مستوى 2090 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 1.23% عند مستوى 11965 نقطة.