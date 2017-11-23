صعود ملحوظ للبورصة فى بداية تداولات الخميس

رجب عز الدين:



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 1.56% عند 14055 نقطة ، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 1.89% عند 775 نقطة حتى الساعة 11:00



وأنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على صعود جماعي، مدعومة بمشتريات للمستثمرين العرب على غالبية الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم الشرقية للدخان.



وارتفع “EGX30 ” بنسبة 0.83% إلى 13839 نقطة، كما صعد مؤشر” EGX50″ متساوي الأوزان بنسبة 1.19% إلى 2420 نقطة.



وفي المقابل، صعد مؤشر “EGX70 ” بنسبة 1.41% عند 761 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “EGX100” بنسبة 1.81% ليغلق عند 1738 نقطة.



وقفز سهم الشرقية للدخان، إلى أعلى مستوى له منذ القيد بالبورصة المصرية، مدفوعاً باقتراب الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر، في ضوء إقرار البرلمان تعديلاً على قانون القيمة المضافة أمس.



يشار إلى أن البرلمان أقر أمس، تعديلاً على قانون ضريبة القيمة المضافة، يقضى بزيادة سعر الضريبة على الشريحة الشعبية من السجائر بواقع جنيه وربع، وعلى الشريحة المتوسطة بواقع جنيه ونصف، وعلى الشريحة الثالثة بواقع 175 قرشًا.

