صعود ملحوظ للبورصة فى افتتاح تعاملات اليوم الإثنين

رجب عزالدين:افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.62 % عند مستوى 16885نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.37% عند مستوى 856نقطة حتى الساعة 11:00.واختتمت البورصة المصرية تعاملات جل

رجب عزالدين:

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.62 % عند مستوى 16885نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.37% عند مستوى 856نقطة حتى الساعة 11:00.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57 % عند مستوى 16782نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.17% عند مستوى 853نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% عند مستوى 2183 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.05% عند مستوى 2897 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.18% عند مستوى 17178نقطة.