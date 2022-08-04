صعود ملحوظ لأسهم المدفوعات.. «اي فاينانس» يقفز بنحو 20% و«فوري» بالقرب من 4 جنيهات

شهدت أسهم قطاع المدفوعات الإلكترونية فقزة ملحوظة خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس بقيادة سهمي فوري واي فاينانس.

وقفز سهم اي فاينانس بمعدلات اقتربت من 20% خلال الجلسة ليصل إلى مستوى 17.97 جنيه، كام صعد سهم فوري للمدفوعات بنسبة 17% إلى مستوى 3.92 جنيه.

كما ارتفع كل من سهمي ام ام جروب وبي انفستمنتس بنسبة 1.4% و1% بالترتيب، علما بانهما يمتلكان حصصة حاكمة في بي ومصاري للدفع الالكتروني.

قال محللون فنيون إن مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» سيختبر مستوى المقاومة 9600 نقطة، خلال جلسة الخميس، مشيرين إلى أنه إذا استقر المؤشر أعلى 9400، فإنه سينجح فى اختراق تلك المقاومة، أما فى حالة عدم الثبات فإنه سيتراجع إلى 9100.

وأنهت البورصة تعاملات الأربعاء على صعود جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسى «EGX30» ارتفاعًا بنسبة %1.03 ليغلق على 9539.4 نقطة، ونظيره السبعينى للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 1868.7 نقطة بنحو %0.087 و«EGX100» الأوسع نطاقًا 2748 نقطة، بواقع %0.83.

وسجلت التداولات حوالى 763.9 مليون جنيه، عبر التعامل على حوالى 188 سهما، صعد من بينها 77 وتراجع 36، فيما ظل 75 على استقرار.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء، بصافى 22.4 و14.9 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب للبيع بقيمة 37.3 مليون جنيه.