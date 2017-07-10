بورصة وشركات

صعود ملحوظ لأسهم البورصة فى افتتاح تعاملات الإثنين

رجب عزالدين:افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة0.85% عند  13454 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 1.45% ليصل إلى 690 نقطة حتى الساعة 10:30.   واختتمت تعامل
11:00 ص, الأثنين, 10 يوليو 17 11:00 ص, الأثنين, 10 يوليو 17

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رجب عزالدين:

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.
وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة0.85% عند  13454 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 1.45% ليصل إلى 690 نقطة حتى الساعة 10:30.
 
واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الأحد، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.
 
وأغلق “egx30 ” هابطا بنسبة0.21% عند 13342نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70 ” بنسبة 1% ليصل إلى 680 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.54 %  عند 1554 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.14% عند 2070 نقطة ليلحق نظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 1.18% عند 11970 نقطة.

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