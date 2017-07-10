صعود ملحوظ لأسهم البورصة فى افتتاح تعاملات الإثنين

رجب عزالدين:افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة0.85% عند 13454 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 1.45% ليصل إلى 690 نقطة حتى الساعة 10:30. واختتمت تعامل

رجب عزالدين: افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة0.85% عند 13454 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 1.45% ليصل إلى 690 نقطة حتى الساعة 10:30.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الأحد، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.



وأغلق “egx30 ” هابطا بنسبة0.21% عند 13342نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70 ” بنسبة 1% ليصل إلى 680 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.54 % عند 1554 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.14% عند 2070 نقطة ليلحق نظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 1.18% عند 11970 نقطة.