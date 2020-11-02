صعود معظم بورصات الخليج بقيادة المؤشر العام لسوق السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق السعودية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.99% رابحاً 156.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8021.02 نقطة.

صعود المؤشر العام لسوق السعودية

وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.40%.

وقفز 191 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الاتحاد” بنسبة 10%.

وتراجعت 5 أسهم على رأسها سهم “دراية ريت ” بنسبة 1.32%، ثم سهم “بنيان ريت” بنسبة 0.92%.

وتصدر سهم “الأسماك” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 74.3 مليون ريال سعودي.

وأعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني نتائج أعمالها خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.

وبلغ صافي الربح قبل الزكاة 42.9 مليون ريال سعودي مقابل 16.4 مليون ريال سعودي بنسبة نمو 160.761%.

صعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.07% رابحاً 3.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4637.776 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي نحو 100 مليون درهم ليغلق عند مستوى 684.117 مليار درهم.

صعود بورصة أبوظبي

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.06%.

وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الظفرة للتأمين بنسبة 5.97%.

وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة منازل بنسبة 1.91%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 1.72%.

وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 111.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.41%.

وأعلنت شركة دانة غاز، عن سداد ما قيمته 309 ملايين دولار من صكوكها، وبذلك تكون الشركة قد قامت بسداد صكوكها المستحقة بالكامل.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة بنك أبوظبي التجاري، عن موافقتها على بيع حصتها البالغة 49% في شركة أورينت يو إن بي تكافل (شركة مساهمة عامة إماراتية).

ووافقت كذلك على بيع حصتها البالغة 20% في شركة أورينت للتأمين التكافلي (شركة مساهمة عامة مصرية) لصالح شركة أورينت للتأمين.

اختتمت بورصة دبي التعاملات، بارتفاع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.60% رابحاً 12.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2165.33 نقطة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.62%.

وتراجع قطاع التأمين بنسبة 0.02%.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 6.73%.

وتصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.7 مليون ورقة بقيمة 27.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.48%.