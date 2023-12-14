صعود معظم بورصات الخليج بعد مؤشرات من المركزي الأمريكي على اقتراب التيسير النقدي

أغلقت معظم البورصات في الخليج على ارتفاع اليوم الخميس بعد أن أعطى مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) مؤشرات على احتمال قرب نهاية دورة التشديد النقدي وبدأ في تبني صياغة تصريحات تميل للتيسير للعام المقبل.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء ورجح رئيسه جيروم باول نهاية قريبة لسياسة التشديد النقدي غير المسبوقة مع انخفاض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات الاحتياطي الاتحادي إذ أن معظم عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار.

وزاد المؤشر السعودي 1.2 % مع قفزة لسهم مصرف الراجحي بلغت 3.6 % وارتفاع سهم شركة علم 1.9 %. كما ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.3%.



وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، لتواصل مكاسبها من الجلسة الماضية بفضل سحب أسبوعي أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية وتراجع الدولار بعد تلميح المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي مرتفعا 1.1 % مدعوما بزيادة 2.3 بالمئة لسهم إعمار العقارية القيادي و3.3 % لسهم هيئة كهرباء ومياه دبي، وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.4%.