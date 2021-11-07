صعود معظم بورصات الخليج اليوم الأحد بقيادة سوق أبوظبي

غلب الارتفاع على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ختام تعاملات اليوم الأحد، وسجل مؤشر سوق أبوظبي أعلى نسبة ارتفاع بلغت 0.98%، ليغلق عند مستوى 8093.7 نقطة، ليواصل تسجيل مستوياته القياسية مؤخراً، فيما بلغت قيمة تداولات سوق أبوظبي 1.45 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 330.88 مليون سهم.

صعود سوق أبوظبي

وسجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية «تاسي»، ثاني أعلى نسبة ارتفاع في تعاملات اليوم، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 11841.6 نقطة، بقيمة تداول بلغت 5.48 مليار ريال، عبر التداول على 140.86 مليون سهم، وتصدر قيم التداول سهم «الراجحي» بقيمة 703 ملايين ريال.

وتشهد سوقا السعودية وأبوظبي زخماً في الإدراجات الجديدة، وهو ما ينعش مستويات السيولة مؤخراً، وبالمثل بدأت سوق دبي المالي خطة لزيادة الطروحات والإدراجات في السوق.

وارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1785.63 نقطة، وبالمثل ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.27% عند مستوى 11973 نقطة.

واستقر مؤشر الكويت الأول دون تغيير عند مستوى 7755.68 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 103 ملايين دينار، بحجم تداول نحو 738.77 مليون سهم، وتصدر سهم «استثمارات» ارتفاعات الأسهم بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم «وطني» قيم التداولات بنحو 8.68 مليون دينار.

وعلى مستوى الأسواق المتراجعة، تصدرها مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.51% عند مستوى 2103.78 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.29% ليغلق عند 3098.4 نقطة.

وشهد سهم سوق دبي المالي ارتفاعاً بالنسبة القصوى للجلسة الرابعة على التوالي، مرتفعاً بنسبة 14.46% عند مستوى 1.82 درهم للسهم، رابحاً 0.23 درهم.